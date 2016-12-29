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Yeniden başladı! Dumanlar yükseliyor

Irak birlikleri, DEAŞ'ın elinde bulundurduğu şehri yeniden ele geçirmek için iki haftalık bir ara sonrasında Musul'a doğru ilerlemesini yeniden başlattı

Yeniden başladı! Dumanlar yükseliyor
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IRAK'TA Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma  operasyonunda ikinci aşamaya geçildiği duyuruldu. 
Hava saldırılarıyla desteklenen Irak özel kuvvetleri, ordu birlikleri ve federal polis 5 mahalleye adımını attı. Patlamalar sonucu şehir genelinde dumanlar yükseldi .
Militanlar tarafından evlerine hapsedilen siviller ve kötü hava şartları aşırılık yanlısı grubun ülkedeki en son kalesini yeniden ele geçirmek için iki aydan uzun süren saldırılarda ilerlemeleri yavaşlattığı söylendi. 
SALDIRI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Doğu Musul'daki özel kuvvetlerin komutanı olan Abdul-Wahab El-Saadi, doğudan ilerleyen terörle mücadele güçleri ile birlikte iki yeni cephe açacaklarını belirtti. Saldırıların ne zaman başlayacağı konusunda ayrıntı vermedi. 
El-Saadi, Associated Press'e Salı günü verdiği röportajda kuvvetlerinin takviye birlikleri tarafından desteklendiğini söylemişti.
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Etiketler; #Irak #DEAŞ #musul
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