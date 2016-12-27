banner428
banner405

Yeni yıl kutlaması yasak: 'Babaanneme tapın'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı. Halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi

Yeni yıl kutlaması yasak: 'Babaanneme tapın'
banner404
INDIA Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk'un, 1919 yılında, Hıristiyanların kutladığı Noel arifesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.

 
banner355
Etiketler; #Kuzey Kore lideri Kim Jong-un #yeni yılın kutlanması
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
'Koalisyon terörün yanında'
Sonraki Haber
Alanya'da 18 yaşındaki genç ölü bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.