Yeni yıl kutlaması yasak: 'Babaanneme tapın'

INDIA Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.
Babannesi Kim Jong-Suk'un, 1919 yılında, Hıristiyanların kutladığı Noel arifesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.
Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı. Halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi
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