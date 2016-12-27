Yeni yıl kutlaması yasak: 'Babaanneme tapın'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı. Halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi

INDIA Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.



Babannesi Kim Jong-Suk'un, 1919 yılında, Hıristiyanların kutladığı Noel arifesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.



Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.



