Yeni doğum yapan kedi, annesiz kirpi yavrularına sahip çıktı

RUSYA'NIN Vladivostok kentindeki bir hayvanat bahçesinde, anneleri çim biçme makinesi kazasında ölen sekiz kirpi yavrusuna, Muska adlı bir kedi sahip çıktı.Sadgorod Hayvanat Bahçesi yetkililerine göre, yavrular, anneleri öldükten sonra iki gün boyunca biberondan süt içmedi. Kirpiler, bir tabağa konulan süte de yanaşmadı.Yavruların sindirimini hızlandırmak için karınlarına sıcak su torbaları konuldu.Ancak bu da sonuç vermeyince yavrular, yeni doğum yapan Muska'ya götürüldü. Kirpiler, vücut ısısına alıştıkları Muska'dan süt emmeye başladılar.Bir hafta kadar bu şekilde beslenen yavrular şimdi mama yiyor. Fakat Muska, kirpilere annelik yapmaya devam ediyor.Sadgorod Hayvanat Bahçesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü, Rusya'nın doğusunda bu yıl çok sayıda kirpinin dünyaya geldiğini söyledi.Rusya'da 2012'de de Sonya adlı bir kedi, annesiz kalan dört kirpiyi kendi yavrularıyla birlikte büyütmüştü.