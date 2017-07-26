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Yeni bombardıman oldu!

Ateşkes ilan edilen Suriye Doğu Guta'daki iki görgü tanığı, Reuters'a çok yüksekten uçan Rus uçaklarının sorti yaparak aynı bölgeyi yeniden vurduğunu söyledi. Kasabadan gelen fotoğraflarda bir adamın omzunda taşıdığı yaralı çocuk dikkat çekiyor

Yeni bombardıman oldu!

Ateşkes ilan edilen Suriye Doğu Guta'daki iki görgü tanığı, Reuters'a çok yüksekten uçan Rus uçaklarının sorti yaparak aynı bölgeyi yeniden vurduğunu söyledi. Kasabadan gelen fotoğraflarda bir adamın omzunda taşıdığı yaralı çocuk dikkat çekiyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:47
Yeni bombardıman oldu!
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SURİYE'DEKİ Şam rejimi veya Rusya'nın savaş uçaklarıyla vurduğu Doğu Guta'daki Arbin'den ilk fotoğraflar geldi.Reuters haber ajansı, beşi çocuk sekiz sivilin öldüğü saldırının ardından kasabada enkaza dönen binaları fotoğrafladı. En dikkat çekici kare, bir adamın omzunda taşıdığı yaralı çocuk.AP ise, Beyaz Baretliler'in yayınladığı iki kareyi servis etti. Fotoğraflarda bir iş makinesi enkazla dolan yolu açıyor.Reuters'a konuşan Arbin sakinlerinden ikisi, kasabayı bombalayan uçakların Rusya'ya ait olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, söz konusu jetlerin çok yüksekten uçtuğunu ve daha sonra sorti yaparak aynı bölgeyi bir kez daha vurduğunu söyledi. Son saldırıda en az iki can kaybı var, birçok kişi de yaralandı.Moskova, uçaklarının Doğu Guta'yı vurduğunu kesin bir dille reddediyor.Facebook sayfasından açıklama yapan Sivil Savunma grubuna göre, Arbin'deki yaralı ve kayıpların sayısı 50'yi buluyor.İlk sivil kayıplarRusya yönetimi, Cumartesi günü ılımlı muhaliflerle anlaştıklarını ve Doğu Guta'da silahların sustuğunu duyurmuştu. Rusya ayrıca bölgeye askeri polisler gönderdi.Reuters, ateşkesten bu yana bölgede ilk sivil kayıpların verildiğini aktarıyor.Şam rejimi, Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle Doğu Guta'da saldırıları durdurduğunu resmen açıklamıştı.Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, beş yıldır rejim kuşatması altında. Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Mayıs ayında vardıkları anlaşmada ilan edilen dört çatışmasızlık bölgesinden biri.

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