Yatağımda uyuyan bu adam da kim?’ Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

ÇOĞU insan birlikte olduğu kişiyi başka biriyle yakaladığı zamana bağırıp çağırır. Ancak 23 yaşındaki Duston Holloway oldukça farklı bir intikam yolu denedi.

Genç adam eve geldiğinde sevgilisini yabancı bir adamla kendi yatağında uyurken buldu. Kadın kendinden geçmiş halde, adamsa yarı çıplak durumdaydı.

Duston odasına girdiği an gördüğü manzara karşısında damı dövmek istediğini ancak sonra sakin kalıp daha mantıklı bir yol bulduğunu söylüyor.

Genç adam “Onu hırpalamak yerine ikisinin fotoğraflarını çektim. Üstelik önlerinde durarak bir de selfie çekip, sosyal medyadan paylaştım. “ diyor.

Paylaştığı fotoğrafın altına ise “Eve geldiğinizde sevdiğiniz kişi başka bir adamla aynı yatakta! İyi adamlar iyi kadınları hak eder” yazdı.