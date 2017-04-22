ALMANYA nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte giderek önem kazanan bakım sektöründeki son yenilikler, Nürnberg’de tanıtılacak. Nürnberg, 25-27 Nisan arasında bakım sektörünün temsilcilerini ağırlayacak. Üç gün sürecek fuara 660 şirket katılacak ve bakım alanındaki hizmet ve ürünlerdeki yeniliklerini tanıtacak. Ayrıca bakım & terapi, meslek & eğitim, bilişim & yönetim, mutfak, beslenme, tekstil & hijyen, mekan & teknik gibi konular da ele alınacak. Bakım Fuarı’na ilginin bu yıl daha da artması bekleniyor.

GELECEK KONGRESİ

Fuar boyunca Yaşlı Bakımında Gelecek adı altında kongre de düzenlenecek. İlk kez geçen yıl Hannover’de Vincentz Network organizasyonuyla başlatılan Zukunftstag ALTENPFLEGE adlı kongre kapsamında bu yıl Nürnberg’de yaklaşık 60 konferans, sunum, panel ve atölye çalışması yapılacak. Sektörün uzmanları, panellerde bakım sektörünün karşı karşıya bulunduğu güncel sorunları, gelişmeleri ve çözümleri tartışacak.

Fuar 25 ve 25 Nisan günlerinde saat 09:00 - 18:00, 27 Nisan’da 09.00 – 17:00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Yaşlılar Bakımı Fuarı salı günü başlıyor

3 MİLYON BAKIMA MUHTAÇ İNSAN VAR

Almanya İstatistik Dairesi tarafından iki yılda bir yapılan nüfus araştırmasına göre, ülkede bakıma muhtaçların sayısı, yaşlı nüfusla paralel artıyor. Buna göre bakıma muhtaç duyanların sayısı 2 milyon 76 bin 877’si evde bakılanlar olmak üzere toplam 2 milyon 860 bin 293 iken, bu sayının 2017 yılında 3 milyona dayanması bekleniyor.