Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Yaşlılar Bakımı Fuarı salı günü başlıyor

Yaşlılar Bakımı Fuarı (ALTENPFLEGE 2017), Almanya’nın Nürnberg kentinde salı günü başlayacak. 27 Nisan’a kadar sürecek fuarda bakım ürünü ve hizmet bazındaki yenilikler tanıtılacak

Yaşlılar Bakımı Fuarı salı günü başlıyor

Yaşlılar Bakımı Fuarı (ALTENPFLEGE 2017), Almanya’nın Nürnberg kentinde salı günü başlayacak. 27 Nisan’a kadar sürecek fuarda bakım ürünü ve hizmet bazındaki yenilikler tanıtılacak

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:33
Yaşlılar Bakımı Fuarı salı günü başlıyor
banner404

ALMANYA nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte giderek önem kazanan bakım sektöründeki son yenilikler, Nürnberg’de tanıtılacak. Nürnberg, 25-27 Nisan arasında bakım sektörünün temsilcilerini ağırlayacak. Üç gün sürecek fuara 660 şirket katılacak ve bakım alanındaki hizmet ve ürünlerdeki yeniliklerini tanıtacak. Ayrıca bakım & terapi, meslek & eğitim, bilişim & yönetim, mutfak, beslenme, tekstil & hijyen, mekan & teknik gibi konular da ele alınacak. Bakım Fuarı’na ilginin bu yıl daha da artması bekleniyor.

GELECEK KONGRESİ

Fuar boyunca Yaşlı Bakımında Gelecek adı altında kongre de düzenlenecek. İlk kez geçen yıl Hannover’de Vincentz Network organizasyonuyla başlatılan Zukunftstag ALTENPFLEGE adlı kongre kapsamında bu yıl Nürnberg’de yaklaşık 60 konferans, sunum, panel ve atölye çalışması yapılacak. Sektörün uzmanları, panellerde bakım sektörünün karşı karşıya bulunduğu güncel sorunları, gelişmeleri ve çözümleri tartışacak.
Fuar 25 ve 25 Nisan günlerinde saat 09:00 - 18:00, 27 Nisan’da 09.00 – 17:00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Yaşlılar Bakımı Fuarı salı günü başlıyor

3 MİLYON BAKIMA MUHTAÇ İNSAN VAR

Almanya İstatistik Dairesi tarafından iki yılda bir yapılan nüfus araştırmasına göre, ülkede bakıma muhtaçların sayısı, yaşlı nüfusla paralel artıyor. Buna göre bakıma muhtaç duyanların sayısı 2 milyon 76 bin 877’si evde bakılanlar olmak üzere toplam 2 milyon 860 bin 293 iken, bu sayının 2017 yılında 3 milyona dayanması bekleniyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yaşlılar Bakımı FuarıSalı GünüAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler
Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler
4 dakika kala idam edildi
4 dakika kala idam edildi
Rusya, Yehova Şahitleri'ni yasakladı!
Rusya, Yehova Şahitleri'ni yasakladı!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals