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Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güney Koreli mevkidaşıyla Moon Jae-in ile Kuzey Kore'deki krizi konuşmak için buluşacak

Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güney Koreli mevkidaşıyla Moon Jae-in ile Kuzey Kore'deki krizi konuşmak için buluşacak

05 Eylül 2017 Salı 22:07
Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!
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KREMLİN sözcüsü Dmitry, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile  Kuzey Kore'deki krizi konuşmak için Çarşamba günü buluşacağını belirtti.
 
İki lider, Rusya'da düzenlenecek Vladivostok 2017 Doğu Ekonomik Forumunda, Pyongyang'ın nükleer silahları ve Kore Yarımadasını sarsan testlerinin yarattığı uluslararası kaygılar hakkında görüşecekler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinKuzey Kore
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