Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!

KREMLİN sözcüsü Dmitry, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Kuzey Kore 'deki krizi konuşmak için Çarşamba günü buluşacağını belirtti. İki lider, Rusya'da düzenlenecek Vladivostok 2017 Doğu Ekonomik Forumunda, Pyongyang'ın nükleer silahları ve Kore Yarımadasını sarsan testlerinin yarattığı uluslararası kaygılar hakkında görüşecekler.

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