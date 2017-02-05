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Viyana’da 'Başörtüme Dokunma' protestosu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da "Başörtüme dokunma’’ protestosu yürüyüşüne katılan 4 bin kişi Avusturya Dışişileri Bakanlığına yürüdü

Viyana’da 'Başörtüme Dokunma' protestosu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da "Başörtüme dokunma’’ protestosu yürüyüşüne katılan 4 bin kişi Avusturya Dışişileri Bakanlığına yürüdü

05 Şubat 2017 Pazar 10:10
Viyana’da 'Başörtüme Dokunma' protestosu
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VİYANA'DA İnsan hakları meydanında toplanan göstericiler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşmacılar, kadınların giysileri üzerinden siyaset yapılıyor. Kadınların Avrupa’da artan İslamofobik saldırıların başlıca kurbanları oluyor. Ayrıca ülkede yükselen aşırı sağcı ve popülist söylemin etkisi ile ekonomik ve sosyal problemlerin suçlusu olarak Müslümanlar hedef alındıklarına değinildi.
"Kısmi başörtüsü yasağı ile müslüman azınlıklar ikinci sınıf vatandaş statüsüne konulacak’’
Dışişleri ve Entegrasyon Bakanlığının da bulunduğu Azınlıklar Meydanı'da Basın açıklamasında konuşan Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyesi Nasfiye Yunusi, "İçerdiği kısmi başörtüsü yasağı ile kabul gören yeni yasa tasarısı, azınlıkları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürmekle kalmıyor aynı zamanda Avusturya'da yaşayan Müslüman azınlığı, özellikle de kadınları toplumun ve sosyal yaşantının dışına itiyor"Dedi.
Viyana İnsan hakları meydanında toplanan göstericiler, Gerçekleştirilen protesto gösterisinde, "Başörtüsü yasağına Hayır", "Avusturya’da Müslüman yasağı", "Benim vücudum, Benim seçimim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, burka ve kısmı başörtüsü yasağını protesto ettiler.
"Avusturya Dışişleri Bakanlığına 4 bin kişi attıkları sloganlarla yürüdü’’
İnsan hakları meydanında toplanan göstericiler burdan polis eşliğinde hareket ederek Ring’den Avusturya Federal parlamento önünden geçerek,’’ Bakan Kurz gör bizi, duy sesimizi’’ sloganları attılar.Opera önünden geçen göstericiler Haufbug sarayı Cumhurbaşkanılığı ve Başbakanlık konutu önünden geçerek Dışişleri bakanlığına ulaştılar. Dışişleri ve Entegrasyon Bakanlığının da bulunduğu Azınlıklar Meydanı'nda basın açıklamalarıyla son buldu. Basın açıklamasının ardından protestocular, “Bakan, elini kız kardeşimin üzerinden çek”, “Benim vücudum, benim seçimim” sloganları atarak dağıldılar.
"Uyum için aktif şekilde hayatın her alanında yer alacağız’’
Avusturya İslam toplumu adına konuşan Carla Amina Baghajati İHA’ya yaptığı açıklamada, "Bugün burada başta Müslüman kadınlar olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu önemli bir duruş sergiledi. Biz müslümanlar bu ülkenin bir parçasıyız, Müslüman kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz mesajı verildi. Uyum yasasıyla Başörtüsü yasağı getirilmesi Müslüman kadınların toplumdan uzaklaştırılacak. Müslüman kadınlar toplumsal uyum için aktif şekilde hayatın her alanında yer almalıdır’’ şeklinde konuştu.
‘’Avusturya’da İslam dini yüz yıl önce resmi din olmuş’’
Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon Merkezi üyesi ve öğretmen Elif Öztürk İHA muhabirine yaptığı açıklamada,’’ Yüz yılı aşkın bir süredir islam dinin resmi din olarak kabul edildiği bir ülkede, vucudun tamamını örten burka ve kısmı başörtüsü yasağı gerçekten çok üzücü. Kadınların giysileri üzerinden siyaset yapılması çok anlamsız. bugün burada demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti çerçevesinde getirilmek istenen burka ve başörtüsü yasağını protesto etmek için toplandık’’ dedi.
‘’Dışışleri Bakanlığı önünde cemaat olup namaz kıldılar’’
Dışişleri ve Entegrasyon Bakanlığının da bulunduğu Azınlıklar Meydanı'nda göstericiler Cemaatla saf tutarak ilkindin namazı kıldılar. Avusturya polisi namaz kılan müslümanları izlemekle yetindiler.
Viyana’daki birçok sivil toplum örgütünün katıldığı eylem yaklaşık 4 saat sürdü. Göstericiler meydandan olaysız dağıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
ViyanaBaşörtüme DokunmaProtestoAvusturya
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