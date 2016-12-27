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Virüs yayılıyor! 21 bin 200 hindi itlaf edilecek!

Cloppenburg bölgesinde iki tesiste tespit edilen kuş gribinden dolayı 21 bin 200 hindi itlaf edilecek

Virüs yayılıyor! 21 bin 200 hindi itlaf edilecek!
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ALMANYA'DA kanatlı hayvanlarının bulunduğu bir tesiste daha kuş gribi vakası tespit edildi.  
Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Friedrich-Loeffler Enstitüsünün, Cloppenburg bölgesinde hindilerin bulunduğu bir  testiste yaptığı incelemelerde H5N8 virüsüne rastladığı belirtildi.
Bundan dolayı söz konusu tesiste ve bununla bağlantılı olan başka bir  testiste toplam 21 bin 200 hindinin gün içerisinde itlaf edileceği kaydedildi.
Tesislere 72 saat boyunca herhangi bir ürünün girmeyeceği ve  çıkmayacağı ifade edilen açıklamada,  bu kapsamda virüsün tespit edildiği   tesisinin 10 kilometre çevresindeki alanın izleme bölgesi, 3 kilometre çevresinin  de yasak bölge ilan edileceği aktarıldı. Yasak  bölge ilan edilecek çevrede  yaklaşık 1 milyon kanatlı havanın bulunduğu da ifade edildi.
Öte yandan Northeim bölgesindeki küçük bir tesiste de kuş gribi  virüsünün tespit edildiği, burada bulunan 24 kanatlı hayvanın itlaf edildiği  kaydedildi.
 
Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanı Christian Meyer, virüsün söz  konusu tesislere nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini, bakanlık tarafından  alınan tüm tedbirlere uyulmasını istedi.
H5N8 virüsüne, Almanya'da yeniden ilk kez 8 Kasım'da  Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı göllerde ölü bulunan kuşlarda, daha sonra da  Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde rastlanmış, ardından kuş gribi vakaları  Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde  de tespit edilmişti. Bu kapsamda binlerce kanatlı hayan itlaf edilmişti.
Federal Tarım Bakanlığı da kuş gribi vakalarından dolayı kriz masası  oluşturmuş ve birçok yerde kanatlı hayvanlar için kümeslerde tutulması  zorunluluğu getirilmişti.
 
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Etiketler; #virüs #hindi #Cloppenburg
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