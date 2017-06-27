Verdiği inanılmaz kararla 18 yaşında milyoner oldu

ERİK Finman isimli bir genç, kendi girişimleriyle henüz 18 yaşındayken milyoner olunca ABD'de gündeme oturdu. Ünlü finans kuruluşu CNBC de genç milyonerin sıra dışı hikâyesine kayıtsız kalamadı.

12 yaşındayken okulda aldığı eğitimden mutlu olmayan Finman, ailesiyle bir anlaşma yaptı.

18 yaşına geldiğinde kendi yatırımlarıyla 1 milyon dolar kazandığı takdirde, ailesinden üniversiteye gönderilmeme sözü aldı.

Genç adam, öğretmenlerinin negatif tutumlarından ve sinir bozucu tavırlarından bıktığı için bu anlaşmayı yaptığını söylüyor.Söylediğine göre öğretmenleri ona okulu bırakmasını ve McDonald's'ta çalışmasını öğütlemiş.

Standford Üniversitesi'nden doktora sahibi olan ve kendi tabiriyle Kardashian ailesinin Elon Musk versiyonu dediği anne ve babası önce bu teklife sıcak bakmamış.

Ancak oğullarının elindeki parayı iyi değerlendirdiğini görünce iddiayı kabul etmiş. Finman, henüz 12 yaşındayken ailesinin verdiği 1000 dolar parayla ilk yatırımını dijital para birimi Bitcoin'e yapmış.

2011 yılında değeri birim başına 12 dolar olan Bitcoin'den yaklaşık 100 adet alan Erik Finman, iki yılda varlığını 100 kat artırarak ilk vurgununu yapıyor. 2013'te 1200 dolara fırlayan Bitcoin'lerini 100 bin dolardan fazla bir paraya satan Finman'ın sonraki girişimi ise oldukça ilginç.

Botangle isimli şirketiyle, kendisi gibi öğretmenlerinden ve eğitimden memnun olmayanlar için kurduğu girişime 100 bin dolar yatırmış.

Botangle'ın gördüğü ilgi karşısında yatırımını büyütmek isteyen Finman, risk sermayesi bulabilmek için teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nin yolunu tutmaya karar vermiş.

Silikon Vadisi'nde tanıştığı ilk insanlardan biri ise ünlü içerik paylaşım platformu Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian.

Forbes Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes da Finman'ın arayış içerisindeyken tanıştığı önemli isimlerden. Genç girişimci bu dönemde yaşadığı en büyük zorluğun 15 yaşında olduğu için ciddiye alınmamak olduğunu belirtiyor.

Hatta üst düzey bir Uber yöneticisi kendisinin cesaretini kırmak ve girişimini işe yaramaz olarak göstermek için oldukça çaba harcamış. Finman yine de vazgeçmeyerek Ocak 2015'te Botangle teknolojisini 100 bin dolar ya da 300 BitCoin karşılığında (60 bin dolar) almak isteyen bir yatırımcı bulmuş. Erik Finman, dolar cinsinden daha fazla nakit almak yerine birim değeri 200 dolara inen Bitcoin teklifini kabul etmiş. Finman, ailesi başta olmak üzere daha fazla parayı kabul etmemesiyle ilgili eleştirileri teklifi satıştan ziyade yatırım olarak gördüğünü söyleyerek yanıtlıyor. O gün aldığı 300 bin Bitcoin'e diğer yatırımlarıyla birlikte 103 daha eklemeyi başaran Erik Finman'ın varlıklarını Bitcoin'in değerinin 2500 doları geçmesiyle milyon doları aştı.

18 yaşında 1.09 milyon dolar servete ulaşan Erik Finman ailesiyle girdiği iddiayı da kazandı ve liseyi dahi bitirmeden okulu bıraktı. Erik Finman'ın hâlen lise becerilerinin kazandığını gösteren GDE diploması bulunmuyor.

16 yaşında John Hopkins'te yazılım mühendisliğine kabul edilen kardeşi Scott, 15 yaşında Carnegie Melon'da robotik bilimler okuduktan sonra MIT'de doktora yapan diğer kardeşi Ross'un yanında o bir liseli bile değil. Ancak Erik Finman başarı hikâyesiyle önemli dergilerin kapaklarını çoktan süslemeye başladı. Dünyaca ünlü medya organizasyonu TED'in Londra paneline konuşmacı olarak da katılan Erik Finman girişimlerini sürdürüyor.