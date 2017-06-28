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Venezuela’da olaylar büyüdü

Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına düzenlenen helikopterli saldırının ardından Venezuela’da tansiyon yükseldi. Saldırıdan sağ muhalefeti sorumlu tutan hükümet yanlıları, büyük kısmı sağ muhalefetin elinde olan Ulusal Meclis önünde toplandı. Kapıda hükümet yanlılarıyla sağcı milletvekilleri arasında arbede yaşanmasının üzerine Ulusal Muhafız Birliği, güvenlikleri gerekçesiyle milletvekillerinin, gazetecilerin ve çalışanların bir süre dışarı çıkmasına izin vermedi

Venezuela’da olaylar büyüdü

Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına düzenlenen helikopterli saldırının ardından Venezuela’da tansiyon yükseldi. Saldırıdan sağ muhalefeti sorumlu tutan hükümet yanlıları, büyük kısmı sağ muhalefetin elinde olan Ulusal Meclis önünde toplandı. Kapıda hükümet yanlılarıyla sağcı milletvekilleri arasında arbede yaşanmasının üzerine Ulusal Muhafız Birliği, güvenlikleri gerekçesiyle milletvekillerinin, gazetecilerin ve çalışanların bir süre dışarı çıkmasına izin vermedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:12
Venezuela’da olaylar büyüdü
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HELİKOPTERLER saldırıdan sağ muhalefeti sorumlu tutan hükümet yanlıları Ulusal Meclis’in etrafında toplandı. Milletvekilleri meclisten çıkarken hükümet yanlısı bir grup ile milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine meclisin etrafını çeviren Ulusal Muhafız Birliği, güvenlikleri gerekçesiyle milletvekillerini, gazetecileri ve çalışanları bir süre meclis bahçesinde tuttu. Milletvekilleri ancak akşam saatlerinde meclisi terk edebildi.

Helikopterli saldırı

Sağ muhalefetin geçen hafta askerlere isyan çağrısı üzerine Oscar Perez adlı bir polis memuru, dün kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarını bombalamıştı. Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak paylaşılan videoda yüzleri silahlı ve maskeli kişilerle birlikte görüler Oscar Perez, kendilerini "polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon” olarak tanımlamış ve "haydut hükümete" karşı koyma çağrısında bulunmuştu.

Saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli protesto eylemlerinin yaşandığı ve valinin sağ muhalefet liderlerinden olduğu Miranda eyaletindeki emniyet teşkilatına el konmuştu.

Ülkede Nisan ayında başlayan sağ muhalefetin şiddet eylemlerinde 76 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Mahkeme Ve İçişleri Bakanlığı
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