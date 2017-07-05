Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan jet düştü

İÇİŞLERİ Bakanı Nestor Reverol yaptığı açıklamada, Margarita Adaları'ndan kalkan jette mekanik bir arıza çıkması üzerine pilotun havaalanına dönmeye çalıştığını ancak jetin Karayipler açıklarında düştüğünü belirtti.
Jettekilerin kimliklerinin henüz doğrulanmadığını belirten Reverol, dokuz kişiden yedisinin pilot veya resmi kuruluş için çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Reverol, arama çalışmalarının en az 100 kişiyle sürdüğünü kaydetti.
Jetteki 9 kişinin hayatta kalan olup olmadığı bilinmiyor. Venezuela hükümetine ait "The Gulfstream 3" adlı jetin, kamu görevlilerini taşımakla görevli olduğu öğrenildi.
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