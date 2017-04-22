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Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler

Venezuela'da hükümet yanlılarıyla muhalefet arasındaki şiddet tırmanıyor. Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto gösterileri sırasında bir gençle, bir kadının başlarına kurşun isabet etmesi sonucu öldüğü açıklandı. Maduro yanlıları muhalefeti bir askeri "katletmekle" suçlarken muhalefet lideri Henrique Capriles taraftarlarını perşembe günü de protesto gösterilerine katılmaya çağırdı

Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler

Venezuela'da hükümet yanlılarıyla muhalefet arasındaki şiddet tırmanıyor. Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto gösterileri sırasında bir gençle, bir kadının başlarına kurşun isabet etmesi sonucu öldüğü açıklandı. Maduro yanlıları muhalefeti bir askeri "katletmekle" suçlarken muhalefet lideri Henrique Capriles taraftarlarını perşembe günü de protesto gösterilerine katılmaya çağırdı

22 Nisan 2017 Cumartesi 18:39
Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler
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PROTESTOLAR sırasında başından ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden gence hareket halindeki bir motosikletten ateş edildiği bildiriliyor.San Cristobal kentindeki protesto gösterileri sırasında da 23 yaşındaki bir kadının başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği savcılık tarafından doğrulandı.Geçen haftaki protesto gösterileri sırasında da, aralarında 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Sosyalist iktidar partisinin genel başkan yardımcısı Diosdado Cabello hükümet karşıtlarını şiddete başvurmakla suçlayarak,”San Antonio'da bir milli muhafız alayı mensubunu öldürdüklerini” kaydetti. Cabbello askerin nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü hakkında açıklama yapmadı. Ölüm haberi savcılık tarafından doğrulandı.Başkent Caracas ve diğer kentlerdeki Maduro yönetimini protesto eylemlerine yüz binlerce kişi katılıyor. Protesto gösterilerinin devam edeceğini duyuran muhalefet lideri Capriles, görev sürresi 2019 yılında dolacak olan Maduro'nun devlet başkanlığından istifasını istedi.Nicolas Maduro salı günü "milli güvenliği teminat altına almak için gerekle askeri, siyasi ve sivil önlemlerin alınacağını ve dış müdahalelere karşı 500 bin milisin silahlandırılması gerektiğini” söylemişti.Maduro hükümet karşıtlarıyla ABD'yi darbe hazırlığı yapmakla suçladı. Kolombiya ve Arjantin televizyonlarının Venezuela'daki yayınlarının kesildiği açıklandı. Parlamento başkanı Julio Borges, “ordunun anayasa ve halktan yana çıkma zamanının geldiğini” söyledi. Savunma Bakanı Vladimir Pedrino Lopez "ordunun devlet başkanına kayıtsız şartsız bağlı olduğunu” duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Washington'da yaptığı açıklamada, “Maduro hükümetinin ülke anayasasını ihlal etmesinin ve muhalefetin sesini duyurmasına izin vermemesinin kendilerini endişelendirdiğini” kaydetti. 

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Son Güncelleme: 22.04.2017 19:06
Anahtar Kelimeler:
Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas MaduroHükümet YanlılarıVenezuela
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