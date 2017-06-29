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Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu

Çalkantılı yıllar geçiren ülkede dün gerçekleşen akıl almaz olay aydınlanıyor, polis helikopterine kırsal alanda terk edilmiş halde ulaşıldı. Helikopteri kullanan eski polis Oscar Perez'in aynı helikopterle daha önce çekilmiş görüntüleri yayınlandı

Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu

Çalkantılı yıllar geçiren ülkede dün gerçekleşen akıl almaz olay aydınlanıyor, polis helikopterine kırsal alanda terk edilmiş halde ulaşıldı. Helikopteri kullanan eski polis Oscar Perez'in aynı helikopterle daha önce çekilmiş görüntüleri yayınlandı

29 Haziran 2017 Perşembe 08:57
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu
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VENEZUELA'DA  Yüksek Mahkeme binasına saldırı düzenleyen polis helikopteri bulundu. Yetkililer helikopterin Vargas eyaleti kırsalında terk edilmiş halde bulunduğunu ve saldırıyı düzenleyen şüphelilerin arandığını duyurdu.Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “terör saldırısı” olarak tanımladığı eylemde, saldrıganlar Yüksek Mahkleme binasına el bombaları atmıştı.Sosyal medyadan yaptığı açıklamada eylemi üstlenen Oscar Perez adındaki kişinin eski bir polis memuru olduğu bildirildi. Polisliğin yanı sıra aksiyon filmlerinde de rol alan Perez’in 2015’te aynı helikopter eşliğinde çekilen görüntüleri yayınlandı.Siyasi krizin protesto gösterileriyle şiddet olaylarına dönüştüğü Venezuela’da, birçok kişi propaganda savaşının ortasında kaldığını düşünüyor: "Neye inanacağımı bilemiyorum. Bence hem muhalefet, hem de hükümet çok fazla yalan söylüyor. Halk bu ikisinin arasında sıkıştı kaldı."Venezuela’da Maduro’nun anayasa değişikliği girşimine tepki olarak Nisan ayında başlayan protesto gösterilerinde 70’den fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

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