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Ve bombayı patlattılar! 'Trump'ın diğer danışmanları da Ruslarla görüştü'

Amerikan medyası, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'ın istifa etmesiyle sarsılan ABD Başkanı'nın çevresindeki diğer isimlerin de Ruslarla iletişim halinde olduğunu yazdı. Teknik takibe takılan görüşmeler kampanya dönemini kapsıyor

Ve bombayı patlattılar! 'Trump'ın diğer danışmanları da Ruslarla görüştü'

Amerikan medyası, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'ın istifa etmesiyle sarsılan ABD Başkanı'nın çevresindeki diğer isimlerin de Ruslarla iletişim halinde olduğunu yazdı. Teknik takibe takılan görüşmeler kampanya dönemini kapsıyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:52
Ve bombayı patlattılar! 'Trump'ın diğer danışmanları da Ruslarla görüştü'
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BEYAZ Saray ise, Trump'ın Flynn'ın telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu haftalar öncesinden bildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın başı ciddi anlamda dertte. Ülkenin önde gelen televizyon kanalı CNN'in halihazırda görevde olan ve görevden ayrılmış birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, seçim sürecinde Trump'ın hem kampanyasının hem de şirketlerinin yetkilileri ile 'şüpheli' Rus vatandaşları arasında sürekli bir iletişim söz konusuydu.

Trump'ın çevresindeki isimlerle Ruslar arasında yaşanan görüşmeler, rutin istihbarat toplama sırasında teknik takibe takıldı. İstihbarat yetkilileri, görüşmelerin sıklığı ve görüşenlerin Trump'a olan yakınlığının Amerikan gizli servisinde yol açtığını aktardı.

CNN'in haberine göre, Ruslarla görüşenler arasında Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort ve danışmanı Michael Flynn de var.

Haberde hem bir önceki başkan Barack Obama'nın hem de Trump'ın konuyla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildiği yer aldı.

TRUMP HAFTALAR ÖNCESİNDEN BİLİYORDU

Beyaz Saray ise, Başkanı Trump'ın istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu haftalar öncesinden bildiğini kabul etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın konuyu her gün gözden geçirdiğini ve değerlendirdiğini belirtti. Spicer'ın verdiği bilgiye göre geniş bir araştırma yapıldı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı sorgulandı.

ABD Başkanı, daha önce Flynn hakkındaki haberlerle ilgili bilgisi olmadığını açıklamıştı.

Moskova'dan gelecek muhtemel bir şantaj hamlesine karşı Trump'ın istifayı istediği belirtiliyor.

İstifası Washington'da depreme yol açan emekli general Flynn, önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptırımları görüştüğünü reddetmişti. Ancak daha sonra konuşmayı kabul etti.

YENİ FOTOĞRAFLAR

Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanıltan Flynn'ın 2015'te Rusya lideri Vladimir Putin'le Moskova'da yediği yemek de gündemde. Yemeğin yeni fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi. Amerikan Associated Press, aynı masada oturan Flynn ve Putin'in tokalaştığı iki kareyi de abonelerine geçti.

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Son Güncelleme: 15.02.2017 09:52
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