Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.095
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5411
EURO
3.9960
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

Vatikan'ı karıştıran taciz iddiası

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti

Vatikan'ı karıştıran taciz iddiası

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti

29 Haziran 2017 Perşembe 07:48
Vatikan'ı karıştıran taciz iddiası
banner404

AVUSTURYA'NIN  Victoria eyaleti polisi, suçlamaların 'tarihi' olaylarla ilgili olduğunu belirtti. BBC Türkçe'nin haberine göre, polis yetkilisi Shane Patton Vatikan hazinesi'nde görev yapan Kardinal Pell hakkında birden çok kişi tarafından taciz iddiasında bulunulduğunu kaydetti. Pell ise suçlamaları reddediyor.Kiliseden yapılan açıklamada "Kardinal Pell, doktorların tavsiyesi ve onayıyla, mümkün olduğunca kısa sürede Avustralya'ya geri dönecek. Duruşmanın yapılacağı ve suçlamalar karşısında kendisini savunacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Vatikan'da hazinenin başındaki isim olan Pell, Katolik Kilisesi'ndeki en üst düzey üçüncü yetkili. Victoria Polisi, Kardinal Pell'i geçen ay savcıların yaptığı tavsiye üzerine suçlamaya karar verdiklerini ifade etti.

'BİRDEN ÇOK ŞİKAYETÇİ DİLE GETİRDİ'

Polis Yetkilisi Patton "Cardinal Pell, birden çok şikayetçinin dile getirdiği birden çok suçlamayla karşı karşıya" dedi. İddiaların ayrıntıları açıklanmazken, Patton ayrıca soruşturmadaki 'süreç ve işlemlerin' diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve "Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü" diye konuştu.Kardinalin 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma'da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VatikanTacizİddiaMahkemeKardinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... ABD listeyi genişletiyor! Uçuşlarda yeni önlemler geliyor...
Son dakika... ABD listeyi genişletiyor! Uçuşlarda yeni önlemler geliyor...
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu
İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı
İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals