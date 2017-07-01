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'Uygun şartlar altında diyaloğa girmeye hazırız'

Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Katar krizinin çözümüne ilişkin diyalog yoluna girmeye hazır olduklarını bildirdi

'Uygun şartlar altında diyaloğa girmeye hazırız'

Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Katar krizinin çözümüne ilişkin diyalog yoluna girmeye hazır olduklarını bildirdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
'Uygun şartlar altında diyaloğa girmeye hazırız'
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KATAR Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, çeşitli temaslar bulunmak üzere geldiği Roma'da, Katar Krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan al-Thani, Arap ülkelerin hazırladığı 13 maddelik talep listesinin terörizmle mücadele kapsamında ilgisi olmadığını, Katar'ın egemenliklerini kısıtlayan maddeler olduğu bu listeyi reddettiklerini açıkladı. Ancak Bakan al-Thani, krizin çözümüne ilişkin uygun şartlar altında diyoloğa girmeye hazır olduklarını bildirdi. Al-Thani, "Talepler listesi reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. Ancak uygun şartlar altında diyaloğa girmeye hazırız" dedi.
Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke geçtiğimiz haftalarda Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Ardından Suudi Arabistan öncülüğünde, krizin çözümüne ilişkin 13 maddelik talepler listesi sunulmuştu. Ancak, Katar talep listesini kabul etmeyerek, egemenliği kısıtlayan maddeler olduğu için reddetmişti.
Öte yandan 13 maddelik talepler listesinde, Katar'ın İran'la ilişkilerini kesmesi, El-Cezire kanalının kapatılması ve Türkiye'nin Katar'da hava üssünün de kapatılması gibi maddeler yer alıyordu. 

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Anahtar Kelimeler:
KatarSheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani
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