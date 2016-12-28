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Üst düzey temas sağlandı

 Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Başkanlık Konseyi üyesi Ahmet Kani, PKK ile Şengal'den barışçıl bir şekilde çıkması için üst düzeyde temasta bulunulduğunu söyledi

Üst düzey temas sağlandı
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IRAK'ta Erbel merkezli uydudan yayın yapan Rudaw televizyonuna konuşan Ahmet Kani, PKK'nın Şengal'den barışçıl bir şekilde çıkması için her yolu deneyeceklerini belirterek şunları söyledi: 
"Nasıl Kobani'de peşmerge güçlerine ihtiyaç kalmadığında Başkan Mesut Barzani'nin talimatıyla peşmerge geri döndüyse, PKK da Şengal'de kendilerine ihtiyaç olmadığı için çekilmeyi kabul etmelidir. PKK'nın, Şengal'de kalması Şengal ve Kürdistan Bölgesi için sorun yarattığının farkında olmaları gerekir. PKK'nın, Ortadoğu'daki siyaseti iyi anlayıp artık Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de onların Şengal'de kalmasını istemediğini görmeleri gerekir."
 
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da Şengal'in yeni bir Kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini söylemiş, "Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani'nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir" demişti.
 
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de PKK'nın mutlak surette Şengal'den çekilmesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse askeri güce başvurmak zorunda kalırız" ifadesini kullanmıştı.
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Etiketler; #Irak Kürdistan Demokrat Partisi #Amerika Birleşik Devletleri
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