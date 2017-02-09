Uslanmaz hırsız kapı dışarı edilmekten bıkmadı

AMERİKA Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde bir markete giren eli sopalı soyguncu, kasaya yöneldi ve paraları almaya başladı. Tam bu sırada soyguncunun üzerine atlayan çalışansa, adamı yaka paça dışarı attı.

Uslanmayan soyguncu aynı markete bir kez daha geldi. Bu sefer raflardaki ürünleri almaya çalışıyordu. Kaderi ise yine aynı oldu.

