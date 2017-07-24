Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı: 2 ölü

ÜRDÜN'ÜN başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği'nde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Amman polisi ölenlerin Ürdünlü olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre yaralıların ise biri Ürdünlü, diğer İsrailli.Görgü tanıkları, ölen Ürdünlülerin bir mobilya şirketinde çalıştıklarını ve kendilerine ateş açılmasından hemen önce elçilik yerleşkesine girdiklerini söylüyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazartesi sabahı olayla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, büyükelçinin rezidansında mobilyaların değiştirildiği, marongozlardan birinin İsrailli bir koruma görevlisine tornavidayla saldırdığı belirtildi.Ürdün polisi büyükelçilik binasını kordon altına aldı. Elçilik personeli ise tahliye edildi.Amman'ın Rabiyeh mahallesindeki İsrail büyükelçiliğinin çok sıkı korunduğu biliniyor.Kentte Cuma günü düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye binlerce Ürdünlü katılmıştı. Göstericiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya metal dedektörler yerleştirmesini protesto etmişlerdi.İsrail işgali öncesi 1949'dan 1967'ye kadar Doğu Kudüs, Ürdün'ün kontrolü altındaydı.



