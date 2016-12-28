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Ünlü şarkıcının ölüm anını anlattı 

Geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden George Michael’ın erkek arkadaşı Fadi Fawaz, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının ölüm anına dair detayları aktardı

Ünlü şarkıcının ölüm anını anlattı 
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NOEL günü hayata veda eden George Michael’ın öldüğünü ilk gören kişi olan Fadi Fawaz, Daily Telegraph’a verdiği röportajda, “Öğlen Noel yemeği yiyecektik. Onu uyandırmak için yanına gittimi, ama o artık yoktu. Yatağında huzur içinde yatıyordu” ifadelerini kullandı.
53 yaşında pop efsanesinin son yıllarda romantik bir birliktelik yaşadığı ünlü saç stilisti, "George dört gözle Noel’i bekliyordu ve ben de öyleydim. Şimdi her şey berbat. İnsanlardan, onu şimdi olduğu gibi hatırlamalarını istiyorum" dedi.
Fawaz, pazartesi günü twitter hesabından, “Sabah ilk olarak sevgilimi yatağında huzu içinde ölmüş halde bulduğum Noel’i asla unutmayacağım. Seni özlemekten hiç vazgeçmeyeceğim" mesajını paylaştı.
İngiliz şarkıcının Fawaz’dan önce 13 yıl birliktelik yaşadığı eski erkek arkadaşı Kenny Goss ise People’a yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Hayatımın çok büyük bir parçasıydı ve onu çok çok sevdim" şeklinde konuştu.
 
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Etiketler; #Daily Telegraph #Sabah #Fadi Fawaz #George Michael
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