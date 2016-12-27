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Ünlü oyuncunun ayağını öptü!

İngiltere'de yayınlanan 'I am A Celebrity' (Ben Bir Ünlüyüm) yarışmasının eski şampiyonu Vicky Pattison'un, iddia üzerine aktör Will Mellor'un ayak baş parmağını öpmesi şaşkınlık yarattı

Ünlü oyuncunun ayağını öptü!
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TÜRKİYE'DEKİ 'Survivor' yarışmasının muadili olan 'I am A Celebrity' yarışmasının yıldızı Vicky Pattinson ile İngiliz oyuncu Will Mellor, 'Virtually Famous' adlı televizyon programına konuk oldu. Sunucu Chris Ramsey, Vicky Pattinson'la iddiaya girerek, yanında oturan Mellor'un ayağını öpmesi karşılığında 10 sterlin vereceğini söyledi. 29 yaşındaki gğzel, "Şunu 100 sterlin yapalım, o zaman iddiaya varım" cevabını verdi. Mellor, ayakkabısını ve çorabını çıkarıp sol ayağını masanın üzerine koydu. Eliyle yelpaze yaparak Mellor'un ayağının koktuğunu ima eden Pattinson, İngiliz aktörün ayak baş parmağına hızlı bir öpücük kondurarak iddiayı kazandı.
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Etiketler; #Vicky Pattison #Will Mellor #I am A Celebrity #Ramsey #Survivor #İngiltere
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