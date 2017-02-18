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Ünlü milyarder sınır dışı mı edilecek?

ABD`de Başkan Donald Trump`tan Macar kökenli milyarder George Soros`u Birleşik Devletler`den sınır dışı etmesini isteyen bir kampanya başlatıldı

Ünlü milyarder sınır dışı mı edilecek?

ABD`de Başkan Donald Trump`tan Macar kökenli milyarder George Soros`u Birleşik Devletler`den sınır dışı etmesini isteyen bir kampanya başlatıldı

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:49
Ünlü milyarder sınır dışı mı edilecek?
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ABD'DE Başkan Donald Trump'tan Macar kökenli milyarder George Soros'u Birleşik Devletler'den sınır dışı etmesini isteyen bir kampanya başlatıldı. 9 binden fazla kişi Soros'un gönderilmesini isteyen online dilekçeye imza attı. Soros'un muhalifleri, ünlü işadamını Açık Toplum Vakfı üzerinden 100 ülkenin iç ilişkilerine müdahale etmekle suçluyor. Soros'un art arda Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki isyanların fitilini ateşlediğini ve tartışmalı faaliyetleri olduğunu belirten anti-Soros cephesi, ABD için tehdit oluşturduğu konularda da müdahil olduğunu iddia ediyor.

ABD'deki protesto yürüyüşlerinin arkasındaki 50'den fazla grubun Soros'un kaynaklarından yararlandığı da belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 18.02.2017 11:56
Anahtar Kelimeler:
Ünlü MilyarderABDBaşkanDonald Trump
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