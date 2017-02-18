Ünlü isim: Şok oldum! Uygunsuz fotoğraf ve videoları 

LİSA Marie Presley, eski eşi Michael Lockwood’un bilgisayarında, 8 yaşındaki ikiz çocuklarının uygunsuz fotoğraf ve videolarını bulduktan sonra Amerika’da çocukları korumakla yükümlü olan bakanlığı arayıp şikayette bulundu. 49 yaşındaki Lisa Marie, "Şok oldum, mideme Ağrı saplandı. Belki diğer cihazlarında başka fotoğraflar da bulunur. Şu an hepsi inceleniyor” dedi. Dünyaca ünlü sanatçı Elvis Presley’in torunları olan 8 yaşlarındaki Finley ve Harper Lockwood, şu anda Kaliforniya’daki Çocuk ve Aile Servisi’nde koruma altındalar. Lisa Marie Presley, bir süredir şüphe içinde olduğu için çocuklar babalarıyla birlikteyken gözlemci olarak iki dadı tutmuştu.