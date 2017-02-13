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Ülkede on binler binler sokağa döküldü

Romanya'da cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarı ve ceza kanununda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Ülkede on binler binler sokağa döküldü

Romanya'da cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarı ve ceza kanununda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:59
Ülkede on binler binler sokağa döküldü
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BAŞKENT Bükreş'teki "Victory" meydanında toplanan on binlerce kişi,  hükümeti istifaya çağırdı ve devasa Romanya bayrağı açtı. Cluj, Sibiu, Iasi ve Tinisoara kentlerinde de binlerce kişi gösteriler  düzenledi. Öte yandan 8 gündür Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan hükümet  yanlısı bin kişi de söz konusu kararnameleri kınayan ve hükümet karşıtı  protestolara desteğini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i  istifaya çağırdı. Romanya'da 22 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından  hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet  kararnamelerini geri çekme kararı almıştı. Kararnamelerin geri çekilmesine  ilişkin karar, 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler,  hükümet istifa edene karar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Protestolar nedeniyle İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin  Nicolae Jianu, Adalet Bakanı Florin Iordache ve iktidardaki Sosyal Demokrat  Partinin (PSD) yerel kadrolarından birçok isim istifa etmişti.

Hükümetin hazırladığı af ve ceza kanunundaki değişiklikleri kapsayan  kararname, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişilerin affını öngörüyordu.  Yolsuzlukla mücadelenin zayıflayacağını düşünen yüz binlerce kişi ülke genelinde  protesto düzenliyor. Romanya'daki af tasarısı protestoları, ülkede komünizmin  çöktüğü 1989 yılından sonra organize edilen en geniş katılımlı protestolar olarak  nitelendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
RomanyaCezaeviPSD
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