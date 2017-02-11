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Ülke şokta! 6.5 büyüklüğünde deprem! Halk dışarıda

Dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı

Ülke şokta! 6.5 büyüklüğünde deprem! Halk dışarıda

Dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:36
Ülke şokta! 6.5 büyüklüğünde deprem! Halk dışarıda
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AFET Müdahale Birimi yetkilisi Gilbert Gonzales yaptığı açıklamada, merkez üssü Mindanao adasının Surigao del Norte kenti yakınları olan depremde en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 126 kişinin yaralandığını bildirdi. Gonzales, depremin ardından 100'e yakın artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti. Çok sayıda evin hasar gördüğü Surigao del Norte'de halk, geceyi sokakta geçirdi. ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Mindanao adasındaki Mabua'nın 10 kilometre kuzey doğusu olan depremin, yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'in Luzon adasında 1990 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DepremFilipinlerABDPasifik
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