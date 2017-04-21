Ukrayna, Rus havayolu şirketine 370 bin dolarlık dava açtı

UKRAYNA hükümeti, adı açıklanmayan bir Rus Havayolu şirketine, Uluslararası Havacılık sözleşmesini iptal gerekçesiyle 370 bin dolarlık dava açtı. Ukrayna Savcılığı, Ukrayna'nın Kırım kentinde Rus Havayolu şirketinin, sözleşme ihlaline ilişkin, Kırım Özerk Cumhuriyetinin, hala Kiev Merkezli olduğunu, şu an için geçici olarak işgal bölgesi olduğunu ifade etti.

