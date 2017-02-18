Ucuza hisse almak için akılalmaz plan!

ABD'NİN en büyük ikinci mağaza zinciri olan Target'ı New York'tan Florida'ya kadar bombalayıp, şirketin hisse senedi fiyatlarının düşmesinden sonra ucuz hisse senedi almak isteyen Amerikalı Mark Charles Barnett'in şeytanca planı son anda önlendi. ABD'nin Doğu Bölgesini kana bulamaya hazırlanan 48 yaşındaki Barnett'in, bombaları besin maddeleri arasına gizleme planı yaptığı ve bunun için de 10 bin dolar karşılığında bir adam tuttuğu belirlendi.

Adam kaçırma, cinsel taciz, hırsızlık, silahlı soygun gibi bir dizi suçtan sabıkası bulunan Barnett'in planı, para karşılığı anlaştığı, adı açıklanmayan ve 'gizli tanık' kapsamına alınan kişinin kendisine verilen bombalarla birlikte polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Evinde yalpan aramada bomba ateşleyicileri, M-5000 tipi patlayıcılar ve bunlar için kullanılacak piller bulunan Barnett, gözaltına alınarak Marid Bölgesi cezaevine kondu. Daha önce işlediği suçlardan dolayı ayak bileğinde bulunan GPS izlenen Barnett suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Barnett'in mağazalarını bombalayarak hisse fiyatlarının düşmesi ardından ucuza hisse senetlerini alma planları yaptığı Target, ABD'de Walmart'n ardından 74 milyar dolarlık geliri bulunan ikinci en büyük mağaza zinciri.



