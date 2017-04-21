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Uçakta silahla yolculuk etti!

ABD'nin Los Angeles havaalanından Tayvan'a gidecek bir yolcu, dış uçuşlar terminalindeki güvenlik fark etmeyince el bagajındaki silahla uçakta yolculuk etti

Uçakta silahla yolculuk etti!

ABD'nin Los Angeles havaalanından Tayvan'a gidecek bir yolcu, dış uçuşlar terminalindeki güvenlik fark etmeyince el bagajındaki silahla uçakta yolculuk etti

21 Nisan 2017 Cuma 15:06
Uçakta silahla yolculuk etti!
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SİLAHIN güvenlik taramasında görülmediği ve kadının farkında olmadan silahla uçtuğu anlaşıldı.
Santa Monica Emniyeti'nde çalışan 42 yaşındaki polis memuru Noell Grant, silahın el bagajında olduğunu ancak Tayvan'ın başkenti Taipei'de yolculuğu için uçağını değiştirirken fark etti.

TAYVAN'DAN ÇIKMASI YASAKLANDI
Yetkililere haber verdiğinde, mesele çözülene kadar Tayvan topraklarından çıkması yasaklandı.
ABD federal yetkilileri, Los Angeles havaalanında standart güvenlik prosedürlerine gerektiği gibi uyulmadığını kabul etti.
Bagajdakinin kadının özel ateşli silahı olduğu ve görevde kullandığı silahı olmadığı anlaşıldı.

FARK ETTİĞİNDE UÇAĞINI DEĞİŞTİRİYORDU
Kadın, silahı ve altı adet mermiyi bavulunda taşıdığını anladığında, Tayland'daki ailesinin yanına tatile gitmek için Taipei'den uçağını değiştirmeye çalışıyordu.
Kadın polis memurunun ABD'ye geri döndüğünde disiplin cezası alıp almayacağı ise, henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDLos AngelesTayvan
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