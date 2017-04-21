Uçakta silahla yolculuk etti!

SİLAHIN güvenlik taramasında görülmediği ve kadının farkında olmadan silahla uçtuğu anlaşıldı.

Santa Monica Emniyeti'nde çalışan 42 yaşındaki polis memuru Noell Grant, silahın el bagajında olduğunu ancak Tayvan'ın başkenti Taipei'de yolculuğu için uçağını değiştirirken fark etti.

TAYVAN'DAN ÇIKMASI YASAKLANDI

Yetkililere haber verdiğinde, mesele çözülene kadar Tayvan topraklarından çıkması yasaklandı.

ABD federal yetkilileri, Los Angeles havaalanında standart güvenlik prosedürlerine gerektiği gibi uyulmadığını kabul etti.

Bagajdakinin kadının özel ateşli silahı olduğu ve görevde kullandığı silahı olmadığı anlaşıldı.

FARK ETTİĞİNDE UÇAĞINI DEĞİŞTİRİYORDU

Kadın, silahı ve altı adet mermiyi bavulunda taşıdığını anladığında, Tayland'daki ailesinin yanına tatile gitmek için Taipei'den uçağını değiştirmeye çalışıyordu.

Kadın polis memurunun ABD'ye geri döndüğünde disiplin cezası alıp almayacağı ise, henüz bilinmiyor.