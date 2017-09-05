Uçakta akrep bulundu!

EasyJet, yolcuların güvenliği için uçağın dezenfekte edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kontrolümüz dışında da olsa yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Bir yolcu hayvanı gördüğünü mürettebata söyledi, bunun üzerine uçuş hazırlıkları durduruldu.

FRANSA 'DA bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.

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