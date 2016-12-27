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Uçak pistten çıktı: 12 yaralı

Hindistan'da Jet Havayolları'na ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 12 kişi yaralandı

Uçak pistten çıktı: 12 yaralı
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JET Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 154 yolcu ve 7 kişilik  mürettebatın bulunduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, ülkenin batısında yer  alan Goa eyaletindeki Dabolim Havaalanında kalkıştan hemen önce pistten çıktığı  ifade edildi. Açıklamada, uçağın acil çıkış kapılarından yapılan tahliye sırasında  12 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. 
Uçağın pistten çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
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Etiketler; #uçak pistten çıktı #Hindistan #Jet Havayolları
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