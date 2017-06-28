uçak krizinde yeni evre

VİM Airlines’ın charter uçuşlarında yaşanan problemler sonrası tur operatörlerinin ve Rus tatilcilerin yaşadığı problemler Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya’da Vim Airlines’ın durumundan da bağımsız olarak bir uçak sorunu olduğundan bahsedilmiş ve açığı kapatmak amacıyla yabancı hava yolu şirketlerinin devreye sokulabileceği belirtilmişti. Bu aşamada yabancı hava yolu şirketlerinin devreye girmesi Rus havacılık sektörü tarafından olumlu karşılanmamış, ancak yetkililer bu ihtimali devre dışı bırakmamıştı.

'RUS HAVACILIK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENİR' ENDİŞESİ

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yayımlanan bültene göre, Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Vim Airlines’ın uçuşlarında yaşanan sıkıntıyı yabancı hava yollarını devreye sokarak çözmeye sıcak bakmıyor. Rosaviatsiya yetkilileri, yabancı şirketlere uçuş izni verilmesinin gelecekte Rus şirketlerinin haklarıı ihlal edebileceğini düşünüyor.

TALEBİ KARŞILAYACAK UÇAK YOK

Ancak ATOR’un değerlendirmesine göre, durumun geldiği nokta yabancı şirketlerin devreye girmesi gerekliliğini öne çıkarmış durumda. Buna göre, Rusya’daki havacılık sektörü Rus tatilcilerin 2017 yaz sezonundaki talebini karşılayabilecek yeterlilikte değil. Vim Airlines ile yaşanan kriz ise zaten sınırda olan durumu çizginin diğer tarafına geçirmiş oldu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DOĞRULADI

Hafta başında Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın yabancı hava yolu şirketlerini devreye sokmaya hazır olduğu yönünde haberler gelmeye başlarken, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Valery Okulov bir açıklama yaparak haberleri doğruladı. Yabancı şirketlere izin verme kararının bakanlık tarafından alınacağını belirten Okulov, konunun hangi şirketlere izin verileceği, iznin hangi destinasyonlarda geçerli olacağı gibi teknik kısımlarının ise tamamen Rosaviatsiya’nın kontrolünde olacağını ifade etti.

'MECBUR KALDIK'

Bu yönde bir karar almaya mecbur kaldıklarının da altını çizen Okulov, bu kararın önemli miktarlarda gelir ve verginin başka ülkelere gitmesine neden olacağını kaydetti. Henüz yabancı hava yolu şirketlerinden gelen bir başvuru olmadığını açıklayan Rosaviatsiya ise, teklifleri var olan düzenlemelere göre değerlendireceklerini ve bu sürecin birkaç gün alabileceğini belirtti.

TUR OPERATÖRLERİ MEMNUN

Tur operatörleri ise kararı yerinde bulduklarını açıkladı. Öncelikle Vim Airlines tarafından charter programından tamamen çıkarılan Soçi ve Kırım’a dönük kapasitelerin rahatlatılacağını belirten operatörler, sonrasında yurt dışındaki destinasyonlara dönük uçuş programlarının genişletilebileceğini ifade etti.

