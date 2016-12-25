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Uçak havalanmadan önce bu kareyi paylaştı!

Kalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook'ta bu fotoğrafı yayınladı

Uçak havalanmadan önce bu kareyi paylaştı!
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SURİYE'NİN Lazikiye’deki Rus üssüne gitmek için yola çıkan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü. İçinde askerler, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin bulunduğu uçakta bulunan bir yolcu uçuştan Facebook’ta paylaşımda bulundu. 
Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın böyle bir resmini yayınladı.
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Etiketler; #Suriye #Rus Savunma Bakanlığı #Yevgeniy Tolstov #facebook
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