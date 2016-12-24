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TV tarihinde görülmemiş frikik!

Gece haberlerini sunan İtalyan spiker, önünde duran masanın cam olduğunu unutunca televizyon tarihine geçecek bir frikiğe imza attı.

TV tarihinde görülmemiş frikik!
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İTALYA'DA gece haberlerini sunan 37 yaşındaki haber spikeri Costanza Calabrese, cam masada oturduğunu unutunca olanlar oldu.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ
Haber sunduğu sırada bacaklarını açan güzel spikerin iç çamaşırı kameranın görüş alanına takıldı. O esnada haberleri izleyen herkes televizyon başında spikerin iç çamaşırını gördü.

KISA SÜREDE 400 BİN KİŞİ İZLEDİ
Youtube'de paylaşılan video kısa süre içinde 400,000 kişi tarafından izlendi.
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Etiketler; #İtalyan #spiker #Costanza Calabrese
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