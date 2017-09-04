Tuvaletin içinden piton yılanı çıktı

Hayvanın evde yılan besleyen bir komşularının evinden tuvalete girdiği tahmin ediliyor.

Cowell klozetin kapağını açınca yılanın başını ve dilini dışarı çıkardığını da aktardı.

Cowell 5 yaşındaki oğlunun yılanı tuvaletin içinde gördükten sonra çok korktuğunu ve titremeye başladığını anlattı.

Evcil hayvan dükkanı sahibi Ethan Pinion yılanın "Çamaşır suyu ve tuvalet gibi koktuğunu" söyledi.

ÇOCUĞUN annesi Laura Cowell tuvalet lerinin birkaç gündür tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi.

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