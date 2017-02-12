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Türklerin partisine mahkemeden yasak

Almanya’nın Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ADD) Partisi’nin ismine Köln mahkemesinden yasak geldi. Gerekçe olarak ise partinin logosunun aşırı sağcı parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterildi

Türklerin partisine mahkemeden yasak

Almanya’nın Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ADD) Partisi’nin ismine Köln mahkemesinden yasak geldi. Gerekçe olarak ise partinin logosunun aşırı sağcı parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterildi

12 Şubat 2017 Pazar 16:53
Türklerin partisine mahkemeden yasak
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki avukatlığını da yürüten Ralf Höcker’in, iş adamı Remzi Aru, avukat Ramazan Akbaş ve Halil Ertem tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (ADD) partisine Köln Mahkemesi tarafından yasak geldi. Yaklaşan seçimler öncesinde Almanya’da 5 eyalette teşkilatlanan ADD’nin, Berlin teşkilatını kurmaya hazırlanırken gelen kararın nedeni, oy verecek olanların logo benzerliği dolayısıyla iki partiyi karıştırabileceği oldu.

Partinin basın sözcüsü Uğur Karadağ, mahkemenin taraflı olduğunu, kendilerine çifte standart uygulandığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Karadağ, AfD’nin avukatının kararı sosyal medyada paylaştığını, kendilerine yapılan baskılara rağmen parti olarak büyümeye devam ettiklerini kaydetti. Partinin ikinci başkanı Ramazan Akbaş ise karara mutlaka itiraz edeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKölnRecep Tayyip ErdoğanADD
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