Türk vatandaşı DEAŞ'lılar teslim oluyor!

IRAK'IN Telafer kentine yönelik düzenlenen operasyonda sıkışan DEAŞ militanları Peşmerge'ye teslim oldu. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Türkiye vatandaşı 34 yaşındaki DEAŞ militanı Uğur Çardakçı'nın annesi Halide Çardakçı, Irak'ta kendi oğlu dahil 500 civarında Türk ile ailesinin Peşmerge'ye teslim olduğunu söyledi.

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Telafer'i DEAŞ'dan kurtarma operasyonunda sıkışan militanları aileleriyle birlikte kaçıp, Peşmerge güçlerine sığındı. Haşdi Şabi ve Irak askerlerinin kendilerini öldürecekleri korkusuyla Telafer'in kuzeyindeki İyaziye kasabasında Peşmerge'ye teslim olan 250 civarında terörist arasında Türkiye vatandaşları da var.

Teslim olanlar arasında Azerbaycan, Yemen, Tunus, Irak, Afganistan ve Mısır vatandaşı IŞİD militanları bulunuyor.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali, IŞİD militanlarının Peşmerge'ye teslim olduğunu belirterek, "Telafer operasyonunda sıkışan ve zor durumda kalan DEAŞ militanları kaçıp Peşmerge'ye sığındı. Yüzlerce militan gidip Peşmerge'ye teslim oldu. Teslim olanlar arasında yabancı DEAŞ militanları da vardı."

'TESLİM OLAN TÜRKLERİN SAYISI 500 CİVARINDA'

Peşmergeye teslim olan Türkiye vatandaşı Erzurumlu 34 yaşındaki IŞİD militanı Uğur Çardakçı'nın annesi Halide Çardakçı da Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Oğlunun 2 yıl önce Telafer'e gittiğini belirten anne Çardakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum iş için mi yoksa DEAŞ'E katılmak için mi gitti yoksa DEAŞ'e zorla mı kattılar, bilmiyoruz. Fakat biz Tekirdağ'da ona iş yeri dahi açtık. Oğlum Telafer'de iken onla sürekli WhatsApp'tan görüşüyorduk. Kendisi orada Rizeli bir Türkiye vatandaşı kadınla da evlenmişti. İki çocuğu olmuştu. Oğlum Telafer'den çıkmak için bize dedi ki 'Milletvekillerine söyleyin, bize yol açsınlar'. Yedi aydır kuşatma altındalarmış. Oğlum Peşmerge'ye teslim olmaya gelirken uçaklar tarafından ayağından vurulmuş, sırtından ve ayağından yaralanmış. Resimlerini gördük. Oğlumun eşinden haber alıyoruz ama oğlumuzdan haber alamıyoruz.

Oğlum eşiyle birlikte Peşmerge güçlerine teslim olmuş. Teslim olduktan sonra kadın ve çocukları kampa teslim etmişler erkekleri ise alıp götürmüşler. Eşi şimdi Musul'a bağlı Hamam Eli kampındaymış. Kamp BM'nin kampı. Gelinimle şimdi telefonda konuşuyoruz. Gelinim bize dedi 'Biz Peşmerge'ye teslim olduk. Peşmerge de bizi Irak askerine teslim etti. Onlar da bizi Hamam Ali kampına getirdiler.' Gelinim de eşinden endişe ediyor. Biz de oğlumuzdan endişe ediyoruz.

Sağ veya ölü, onu istiyoruz. Oğlum için Irak Konsolosluğu'na başvuruda bulunduk. Fakat bir sonuç alamadık. Yakında Erbil'e gideceğiz, oğlumuzu Peşmerge yetkililerinden soracağız. Akıbetini soracağız. Biz Irak'ın Ankara Konsolosluğu'na da başvuruda bulunduk. Erbil Konsolosluğu'na da başvuru yapacağız. Bizim gibi aileler çok. Irak'ta 500 civarında Türk ile ailesi Peşmerge güçlerine teslim olmuş."