Türk Toplumu’ndan çağrı

AÇIKLAMADA gerginliğin had safhaya vardığını görmenin çok acı verici olduğu belirtildi ve iki tarafa sağduyu çağrısı yapıldı. Berlin Türk Toplumu Başkanı Bekir Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, siyasi yetkililer medya üzerinden değil, doğrudan diyalog içinde sorunları çözmeye çağrıldı. Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türkiyelinin dikkate alınması istendi.