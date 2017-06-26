Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.625
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4442
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Türk Kızılayı ramazanda Pakistan halkını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, Ramazanda da yardım faaliyetleri ile Pakistan halkını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı ramazanda Pakistan halkını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, Ramazanda da yardım faaliyetleri ile Pakistan halkını yalnız bırakmadı

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:33
Türk Kızılayı ramazanda Pakistan halkını yalnız bırakmadı
banner404

TÜRK Kızılayı Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Pakistan’da Ramazan ayı boyunca bin 500 gıda kolisi dağıtımı yaparken, bin 200 kişilik iftar programı düzenledi.

Pakistan’ın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiren Türk Kızılayı, ramazanda da Pakistan halkını yalnız bırakmadı.

Türk Kızılayı, ülkenin çeşitli noktalarında ramazan boyunca bin 500 gıda kolisi dağıtımı yaptı. Ayrıca, farklı programlarda toplam bin 200 Pakistanlıya iftar verildi.

Lahor’daki gıda kolisi dağıtımına katılan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Tarihten bu yana süregelen Türkiye-Pakistan kardeşliği ve dostluğu geçmişte olduğu gibi bugün de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti her daim Pakistan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edecektir. Pakistan’da olmaktan ve bu güzel birlikteliğin içinde bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Bu vesile ile de Pakistan halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, kardeşliğimizin her daim sürmesini temenni ederim.”

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Dr. Saeed Elahi ise iki ülke dostluğunun devam etmesi gerektiğine inandığını, bu yakınlığın dünyaya örnek oluşturduğunu ve bu ilişkide 2005’ten beri Türk Kızılayının büyük bir rol oynadığını söyleyerek, ramazandaki yardımlardan dolayı teşekkür etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıPakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
162 Boko Haram mensubu öldürüldü
162 Boko Haram mensubu öldürüldü
Jagland'dan Türkiye açıklaması
Jagland'dan Türkiye açıklaması
ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek
ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals