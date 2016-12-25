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Turizme terör darbesi

Fransa'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırıları, turizm sektörünü etkiledi

Turizme terör darbesi
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KANLI saldırılardan sonra OHAL ilan eden ve 1 yılı aşkın süredir OHAL'in devam ettiği ülkede, askerler ve polisler neredeyse her sokakta güvenlik önlemi alıyor. Ülkedeki bu önlemler ve kanlı saldırılar turistleri korkuttu. 
EURO 2016'YA RAĞMEN...
2016 yılında Fransa'ya giden turist sayısı, EURO 2016'nın ülkede düzenlenmesine rağmen yüzde 5,5 oranında düştü. 
PARİS'TEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 16,6
Başkent Paris'e giden turistlerin sayısı ise yüzde 16,6 oranında düştü. 
BELÇİKA'DA DA DÜŞÜŞ VAR
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği Belçika'da da turizm sektöründe düşüş yaşandı. Belçika'ya giden turist sayısı 2016 yılında yüzde 13 oranında gerileme yaşadı.
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Etiketler; #Turizme terör darbesi #Fransa #kanlı saldırı
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