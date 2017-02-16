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Türbeye saldırı: 50 ölü

Pakistan’da güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

Türbeye saldırı: 50 ölü

Pakistan’da güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

16 Şubat 2017 Perşembe 20:54
Türbeye saldırı: 50 ölü
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PAKİSTAN'IN Sehvan kentinde Lal Sahbaz Türbesine canlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Canlı bombanın türbeye girerek kendisini patlattığı bildirildi. Öte yandan Pakistan Basbakani Navaz Şerif saldırıyı kınayarak sağlık görevlilerinden işlerini en iyi şekilde yapmalarını istedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
PakistanSindTürbeye
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