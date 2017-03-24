Tüm dünyaya acil koduyla geçtiler! Asıl ismi...

REUTERS haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, İngiltere'nin önemli terörle mücadele yetkilisi Mark Rowley, polisin Çarşamba günü düzenlenen saldırı sonrasında 9 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.



Ayrıca, saldırının soruşturmasında iki önemli tutuklama yapıldığını ve saldırının ardındaki isim Khalid Masood'un doğum isminin Adrian Russell Ajao olduğunu bildirildi.

