Tüm dünyaya acil koduyla geçtiler! Asıl ismi...

REUTERS haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, İngiltere'nin önemli terörle mücadele yetkilisi Mark Rowley, polisin Çarşamba günü düzenlenen saldırı sonrasında 9 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
Ayrıca, saldırının soruşturmasında iki önemli tutuklama yapıldığını ve saldırının ardındaki isim Khalid Masood'un doğum isminin Adrian Russell Ajao olduğunu bildirildi.
REUTERS haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, İngiltere'nin önemli terörle mücadele yetkilisi Mark Rowley, polisin Çarşamba günü düzenlenen saldırı sonrasında 9 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.