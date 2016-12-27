"Trump’ın DAEŞ’i yenecek bir planı yok"

NEWT Gingrich, Fox News’a yaptığı açıklamada yeni başkanlığın DAEŞ konusunda bir stratejisi olmadığını fakat çok yakında bir strateji geliştirileceğine inandığını açıkladı.
Donald Trump’ın güvenlik danışma kurulunda çok sayıda emekli askerin bulunduğunu açıklayan Gingrich, ekibin “agresif” bir plan hazırlayacağını tahmin ettiğini ve durumun ciddiyetini Obama yönetiminden çok daha iyi kavradıklarını belirtti.
Trump seçim kampanyası boyunca sık sık DAEŞ’i yok edeceklerini açıklamış fakat yol haritası konusunda herhangi bir yorum getirmemişti.
Newt Gingrich
Partinin ağır toplarından Gingrich’in, Trump’ın gayrı resmi danışmanlarından biri olduğu düşünülüyor.
Gingrich, Trump'ın radikal terörizme karşı mücadele edebilmesinin yollarından birinin, Amerikan İç Savaşı boyunca Abraham Lincoln'in yaptığını iddia ettiği gibi sivil özgürlüklerin askıya alınması olacağını açıkladı. Amerikan tarihçileri ise bu iddianın gerçekliğini sorgulamakta.
Trump, başkanlığının garantilenmesi sonrasında daha önce vaatleri arasında bulunan Meksika sınırına kurulacak duvardan ve Müslümanları kayıt altına alacak bir sistem geliştirilmesinden vazgeçmiş gibi görülmekte.
Geçmişte Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan ve Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelen isimlerinden olan Newt Gingrich, DAEŞ’i “çok, çok kısa sürede” yok edeceğini açıklayan Donald Trump’ın bir planı olmadığını açıkladı
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