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Trump, Ukrayna'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyasını zayıflatmaya çalıştığını öne sürdü ve Rusya'nın olası müdahalesine yönelik açılan soruşturmayı sert biçimde eleştirdi

Trump, Ukrayna'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyasını zayıflatmaya çalıştığını öne sürdü ve Rusya'nın olası müdahalesine yönelik açılan soruşturmayı sert biçimde eleştirdi

25 Temmuz 2017 Salı 16:31
Trump, Ukrayna'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı
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TRUMP , ABD'de sabah erken saatlerde attığı Twitter mesajlarında, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'a karşı "çok yumuşak davranmakla" suçladı.Trump attığı bir mesajda, "Ukraynalıların Trump 'sessizce Clinton'ı desteklemek için çalışarak' Trump kampanyasını sabote etme çabaları. Peki soruşturma nerede A.B. (Adalet Bakanı)?" dedi.ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik bazı eylemlerde bulunduğuna dair iddialar üzerine aralarında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre'nin de olduğu bir dizi resmi kurum tarafından çeşitli soruşturmalar yürütülüyor.Trump'ın kampanya ekibinden bazı kişilerin Rus yetkililerle temasta olduğu ve bu temasların içeriğinin yasalara aykırı olup olmadığı ve Rus korsanların Demokrat Parti e-postalarını sızdırarak sonuçları etkilediği iddiaları inceleniyor.Trump ise bu iddiaların doğru olmadığını ve açılan soruşturmaların "cadı avına" döndüğünü söylüyor.Rusya ile soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'nın müdahalesiyle ilgili de bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaABDABD Başkanı Donald Trump
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