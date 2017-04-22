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Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi

ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi

ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:53
Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi
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ABD Hazine Bakanlığında düzenlenen törende kararnameleri imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, böylece Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e üç alanda araştırma yaparak 150 gün içinde Beyaz Saray'a rapor hazırlaması için emir vermiş oldu.

Trump, ilk imzaladığı kararnamede, ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi hedeflediğini söylerken, "İnsanlar vergi iadelerini yapamıyor. Ne yaptıklarına dair en ufak bir fikirleri yok. (Vergi) sistemi çok karışık." ifadelerini kullandı.

Vergi alanındaki "karmaşık düzenlemeleri" azaltacağını bildiren Trump, orta sınıf ve işletmeler üzerindeki vergi oranlarını düşürmek istediğini vurguladı.

Trump, imzaladığı ikinci kararname sayesinde, 2007 finansal krizinin ardından ekonomik istikrar için getirilen yasal zorunlulukların başında gelen Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların inceleneceğini belirtti.

Söz konusu finansal regülasyonların Amerikalı şirketlere engel oluşturduğunu savunan Trump, "Ekonomimizi daha adil ve zengin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca Trump, ABD'deki küçük ölçekli işletmelere daha fazla kredi verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İmzaladığı üçüncü kararnamenin "vergi düzenlemelerinin neden olduğu aşırı yükleri azaltacağı" sözünü veren Trump, "Bu kararname finansal istikrar açısından çok önemli." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray'dan üçüncü kararnamenin detaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Federal vergi sistemi basit, adil, verimli ve ekonomik büyümeye yardımcı olmalı. Geçmiş yıllarda yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri ekonomik büyümeyi engellerken, vergi yükünü de artırdı." ifadesine yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hükümetin yeni vergi reformu yasa tasarısını "çok yakında" duyuracağını açıklamıştı. Mnuchin'in açıklamalarından sonra New York borsası "ralli" yapmış, Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak perşembe günü rekor kırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpVergi ReformuFinansal RegülasyonlarI
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