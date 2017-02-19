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Trump'tan medyaya açık tehdit

Florida'daki mitingde göreve geldiği günden bugüne bir aylık icraatlarını anlatan ve Amerikan medyasına sert eleştiriler getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi. Yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalığa hitap eden Trump'ı eşi yalnız bırakmadı

Trump'tan medyaya açık tehdit

Florida'daki mitingde göreve geldiği günden bugüne bir aylık icraatlarını anlatan ve Amerikan medyasına sert eleştiriler getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi. Yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalığa hitap eden Trump'ı eşi yalnız bırakmadı

19 Şubat 2017 Pazar 13:36
Trump'tan medyaya açık tehdit
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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki  ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi.
Eşi Melania Trump ile birlikte geldiği miting alanında 9-10 bin  kişilik kalabalığa hitap eden Trump, hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem  de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı bazı medya  kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi.
"Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda  yozlaşmış sistemin de bir parçası." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin "Kurucu  Babaları"nın da o dönemlerde medyayla mücadele ettiklerini ve gerçeğin haberlerde anlatılandan bazen farklı olduğunu kaydetti.
Medyanın elinde bir delil olmadan kendi yönetimi hakkında birçok  konuda yalan haber yaptığını iddia eden Trump, "Medya insanlara yalan  söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi.
"MEDYANIN KENDİ AJANDASI VAR"
"Medyanın kendi ajandasına sahip olduğu" ve "bu ajandanın Amerikan  halkının ajandasını yansıtmadığı" görüşünü dile getiren Trump, başkanlık ön  seçimlerinde yarışmaya başladığı günden bu yana medyanın kendisini yenemediğini  ve halkın oylarıyla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığını anlattı.
Konuşmasının büyük bölümünde aldığı ekonomik kararların, Amerikan  halkının refahına katkı yapacak kararlar olduğunu vurgulayan Trump, Trans-Pasifik  İşbirliği Anlaşmasından (TPP) geri çekilme süreci gibi örnekler verdi.
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı  getiren ve federal bir yargıç tarafından yürütmesi durdurulan kararnameyle ilgili  de konuşan Trump, yakın zamanda "ülke sınırlarını korumak için benzer bir adım  daha atacağını" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
FloridaDonald TrumpABD
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