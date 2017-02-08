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Trump'tan flaş bir hamle daha

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’ın en güçlü güvenlik unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları’nı ‘terör örgütü’ ilan etme hazırlığında olduğu öne sürüldü

Trump'tan flaş bir hamle daha

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’ın en güçlü güvenlik unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları’nı ‘terör örgütü’ ilan etme hazırlığında olduğu öne sürüldü

08 Şubat 2017 Çarşamba 21:48
Trump'tan flaş bir hamle daha
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AMERİKAN medyasında yer alan haberlerde ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında, Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları’nı (IRGC) 'terör örgütü’ ilan etmek için bir tasarı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Haberlerde, HabeDevrim Muhafızları Ordusu’nun, Başkan Donald Trump’ın 'başkanlık özel yetkisini’ kullanarak 'terör örgütü’ olarak tanınması kararının İran ile ABD arasında yaşanan gerilimi tırmandırabilecek bir girişim olduğu, Trump’ın ‘şahin’ danışmanlarının da bu yaklaşıma olumlu baktığı savunuldu.

Trump’a yakın yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde Beyaz Saray yönetiminin İran’ı ABD çıkarlarına net bir tehdit olarak gördüğü, bu yüzden İran üzerindeki baskıyı artırmak için yollar aradığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABD BaşkanıDevrim Muhafızları
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