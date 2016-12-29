Trump'tan 8 bin kişiye istihdam

Mehmetçik Bab’ı DEAŞ’tan temizleyince ABD de Suriye PKK’sına desteğini artırdı. Kargo uçakları ve TIR’lar Fırat’ın doğusuna cephane taşırken, örgüt Bab’a batıdan saldırmak için Afrin’e yığınak yaptı. Herkesin gözü önünde yapılan sevkiyatı ABD’liler yine inkar etmeyi tercih etti