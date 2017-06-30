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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Trump şoke etti! "IQ’su düşük, psikopat..."

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ABD'de büyük tepki topladı. Trump'ın hedefinde MSNBC sunucuları Mika Brzezinski ve Joe Scarborough vardı

Trump şoke etti! "IQ’su düşük, psikopat..."

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ABD'de büyük tepki topladı. Trump'ın hedefinde MSNBC sunucuları Mika Brzezinski ve Joe Scarborough vardı

30 Haziran 2017 Cuma 10:38
Trump şoke etti! "IQ’su düşük, psikopat..."
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MSNBC'de yayınlanan Morning Joe isimli sabah programında, Mika Brzezinski'nin kendisini eleştirmesine tepki gösteren Trump, deneyimli sunucu için "IQ’su düşük kaçık Mika" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca programın bir diğer sunucusu olan Joe Scarborough için "psikopat Joe" ifadelerini kullandı.
 
İkilinin yeni yılda, Florida'daki Mar-a-Lago resortunda kendisi ile görüşmek istediğini belirten Trump, Brezinski için, "Gerdirme ameliyatı nedeniyle yüzü kanıyordu" iddiasını ortaya attı.
 
Trump'ın iki sunucu için attığı sert tweetler, ABD'de geniş kesimlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Trump'ın çizgiyi aştığını belirtirken, MSNBC kanalı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kanalın açıklamasında, "ABD Başkanı işini yapmak yerine vaktini yalan ve kişisel saldırılarla geçiriyorsa Amerika için üzücü bir gün" ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden birçok senatör de kullandığı ifadeler için eleştirilerde bulundu. Temsilciler Meclisi Paul Ryan, Trump'ın tweetleri için "Bunun uygun bir yorum olduğunu düşünmüyorum" açıklaması yaptı.
 
Trump'ın yardımcı basın sekreteri Sarah Huckabee Sanders ise yaptığı açıklamada, Trump'ın saldırganca davranmadığını, sadece ateşe ateşle yanıt verdiğini savundu.

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TrumpABDDonald TrumpMika Brzezinski
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