Trump, Macron ile görüşecek

AMERİKA'NIN Birinci Dünya Savaşına katılmasının 100. yılını anmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'ya davet ettiği, ABD Başkanı Donald Trump davete katılacağını bildirdi. Paris'te ilk defa buluşacak iki lider 14 Temmuz günü ortak program gerçekleştirecek. Aynı zamanda Fransa'nın Milli Bayramı olan 14 Temmuz günü, Nice saldırısı mağdurları da anılacak. Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un 14 Temmuz 2016 günü Nice'te gerçekleşen terörist saldırıda ölen 86 kişi ve yaralanan 434 kişiyi anmak üzere Nice ziyaretinde bulunacağı ancak Trump'ın ve eşinin Nice'teki anma törenine katılmayacağı bildirildi.
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